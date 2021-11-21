В Мексике обнаружили 600 мигрантов, которые направлялись к границе с США в двух трейлерах

Мексиканские власти сообщили о 600 мигрантах, которые укрывались в двух трейлерах, направляющихся в США.

В заявлении миграционного агентства говорится о 145 женщинах и 455 мужчинах.

Около 400 мигрантов прибыли из соседней Гватемалы, а остальные из Гондураса, Никарагуа, Доминиканской Республики, Бангладеш, Сальвадора, Кубы, Венесуэлы, Эквадора, Ганы, Индии и Камеруна.

В INM заявили, что они проинформируют агентства защиты детей, а затем решат, отправлять ли мигрантов обратно — в свои страны или дать им возможность остаться в Мексике, согласно процедуре регуляризации.

В июле Служба таможенного и пограничного контроля США задержала 212 672 человека, пытавшихся пересечь границу.

В период с октября 2020 года по июнь 2021 года на границе Мексики и США задержали более миллиона мигрантов. Кризис побудил США запустить радиорекламу в Центральной Америке, чтобы попытаться удержать людей от миграции.

В 2021 финансовом году Пограничный патруль США зарегистрировал 557 смертей, что является самым высоким показателем с момента начала регистрации.

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Через совместную с Беларусью границу в Польшу снова пыталась прорваться группа из около ста мигрантов.

Как сообщили в Пограничной службе Польши, инцидент произошел накануне, на участке границы вблизи населенного пункта Черемха.

По данным пограничников, мигранты были очень агрессивны, а к границе их доставили белорусские силовики.