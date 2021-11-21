Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

В США вспыхнули протесты после оправдания подростка, обвиняемого в убийстве

Юля Захарченко редактор ленты
Протести в США

В эти выходные во многих городах США вспыхнули протесты из-за оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу. Подростка обвиняли в убийстве двух человек и ранении еще одного во время протестов.

Сотни людей на улицах Чикаго, Нью-Йорке, Портленде и других городах пронесли баннеры с призывом пересмотреть решение суда относительно его дела.

Представители правительства назвали демонстрацию в Портленде бунтом, заявив, что протестующие возле Центра юстиции бросали в чиновников бутылки с водой, мочой, алкогольными напитками и батарейки.

В Офисе шерифа округа Мултнома объявили о беспорядках, добавив, что дальнейшее проникновение участников акции в здание могло бы иметь значительные последствия и вызвало бы серьезную тревогу среди населения.

В Портленде протестующие разукрасили служебные автомобили правоохранителей. На некоторых из них можно было заметить политические лозунги и обвинения в сторону полицейских.

Дело Риттенхауса

В США суд оправдал Кайла Риттенхауса, которому предъявляли пять обвинений. Среди них — убийство и ранение людей во время протестов в поддержку погибшего от рук полиции афроамериканца 29-летнего Джейкоба Блейка.

Тогда представители правоохранительных органов ранили мужчину выстрелами в спину. Его доставили в больницу, где Блейк вскоре умер.

Читайте
Дело Джорджа Флойда: суд вынес приговор полицейскому

Источник: The Hill

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка