В эти выходные во многих городах США вспыхнули протесты из-за оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу. Подростка обвиняли в убийстве двух человек и ранении еще одного во время протестов.

Сотни людей на улицах Чикаго, Нью-Йорке, Портленде и других городах пронесли баннеры с призывом пересмотреть решение суда относительно его дела.

Представители правительства назвали демонстрацию в Портленде бунтом, заявив, что протестующие возле Центра юстиции бросали в чиновников бутылки с водой, мочой, алкогольными напитками и батарейки.

В Офисе шерифа округа Мултнома объявили о беспорядках, добавив, что дальнейшее проникновение участников акции в здание могло бы иметь значительные последствия и вызвало бы серьезную тревогу среди населения.

В Портленде протестующие разукрасили служебные автомобили правоохранителей. На некоторых из них можно было заметить политические лозунги и обвинения в сторону полицейских.

Protest led by Rev Jesse Jackson growing bigger and now moving toward State Street. @cbschicago pic.twitter.com/JtKkWWhDcl

— Steven Graves (@StevenGravesTV) November 20, 2021