В США могут уволить около 10 тыс. морпехов из-за отказа вакцинироваться — WP

Около 10 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США может угрожать увольнения из рядов ВС. Они не выполнили требование о вакцинации от коронавируса, а дедлайн для этого истекает 28 ноября.

На данный момент привиты около 94% морпехов, что является самым низким показателем по сравнению с другими видами войск ВС США.

В частности, в сухопутных войсках, где крайним сроком вакцинации определена дата 15 декабря, сейчас привито хотя бы одной дозой 95% личного состава. В рядах ВМС хотя бы одну дозу вакцины получили 99,7% военнослужащих.

Издание The Washington Post пишет, что ситуация с Корпусом морской пехоты вызывает тревогу, потому что уклонение от прививки означает фактически игнорирование приказа частью военнослужащих. До этого считалось, что американские морпехи отличаются,

прежде всего, строжайшей дисциплиной.

Среди причин отказа прививаться среди морских пехотинцев аналитики называют распространение фейковых новостей о вакцине. А именно издание отмечает, что одной из причин является то, что морские пехотинцы в среднем младше сотрудников других служб и, как правило, не имеют дипломов колледжа.

Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что каждый случай отказа от вакцинации будет рассматриваться отдельно. При этом он заверил, что военнослужащих не будут выгонять сразу после окончания срока, отведенного для вакцинации, в целом на боеспособность это будет иметь минимальное влияние.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил 24 августа о начале обязательной вакцинации от Covid-19 в ВС страны. Конечный срок окончания вакцинации определяет командование каждого рода войск.

Ранее издание Military Times сообщало, что командование корпуса фактически поставило военнослужащим ультиматум: делать прививку или получить освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным соображениям. Остальным непривитым по истечении установленных сроков, пригрозили увольнением.