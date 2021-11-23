Выше $1 000 за тысячу кубометров: газ в Европе снова подорожал

На бирже ICE Futures и нидерландском хабе TTF стоимость декабрьского фьючерса на газ 23 ноября достигла €90,6 за МВт·ч. В американских долларах это $ 1054 за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ связывают с сезонным понижением температуры воздуха, а также сокращением ветряной генерации.

Впервые цена на газ в Европе преодолела отметку в $1 000 за тысячу кубометров 28 сентября.

По данным биржи ICE Futures, стоимость октябрьского фьючерса достигла отметки €85,24 за МВт·ч. Это примерно $1 030 за тысячу кубометров.

На тот момент рост стоимости газа связывался как с низкими запасами газа в хранилищах перед зимой, так и с перебоями поставок из России и давлением РФ на фоне попыток запуска газопровода Северный поток-2.

Источник: ICE Futures