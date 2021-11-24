В Беларуси супругам выставили счет за пребывание в следственном изоляторе временного содержания Окрестино в Минске.

Гражданка Беларуси Анастасия Крупенич-Кондратьева вместе с мужем Сергеем провели в изоляторах 224 на двоих – по 112 дней каждый. Супругов девять раз судили по ст. 19.11 КоАП РБ за пересылку новостей из “экстремистских Telegram-каналов” друг другу.

Они отбыли восемь арестов, но после девятого суда, который дал им по 15 суток для каждого, неожиданно выпустили.

В интервью изданию Zerkalo.io они рассказали, что за пребывание в СИЗО им выставили счет на 3 248 белорусских рублей (больше €1 150) за 224 дня пребывания. Условия пребывания в Окрестино были невыносимыми: Анастасия рассказала, что заболела педикулезом и приобрела проблемы с женским здоровьем, а Сергей похудел на 11 кг.

На данный момент супруги находятся в Варшаве у своих друзей. Пока они на карантине из-за пандемии, но в будущем собираются учить польский язык.

10 ноября в Беларуси арестовали двукратную чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую. Спортсменка выступала против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

11 ноября суд оштрафовал Романовскую на 90 базовых величин (2 610 белорусских рублей или чуть более 27 тыс. грн) и отпустил.

Источник: Zerkalo.io