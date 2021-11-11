В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую, выступавшую против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Спортсменку арестовали 10 ноября, когда она возвращалась с тренировки.

Романовскую задержали по статье 24.3 (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Беларуси. Ее доставили в Партизанский РУВД, а позже перевезли в ИВС.

11 ноября состоялся суд над Романовской, который постановил оштрафовать спортсменку на 90 базовых величин (2 610 белорусских рублей или чуть более 27 тыс. грн).

На суде спортсменки инкриминировали статью 24.23 п.1 – нарушение установленного порядка проведения собрания, митингов, уличного шествия, иного массового мероприятия, совершенного участником таких мероприятий.

Александра Романовская — чемпионка мира и двукратная чемпионка зимней Универсиады-2019, многократный призер этапов Кубка мира.

После начала протестов в Белоруссии Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. В августе 2020 года она подписала открытое письмо спортсменов с требованием к власти прекратить насилие и провести повторные президентские выборы.

В октябре 2020 года главного тренера национальной сборной Беларуси Николая Козенко проинформировали, что Романовскую уволили из команды “за прогулы”.

Инцидент с Тимановской

Летом во время летней Олимпиады-2020 в Токио внимание мирового сообщества было приковано к белорусской легкоатлетке Светлане Тимановской.

После того, как она раскритиковала решение тренеров включить ее в эстафету, хотя Тимановская специализируется в беге на 100 и 200 м, ее отстранили от участия в соревнованиях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично принимал решение о принудительном возвращении спортсменки из Токио в Минск.

В аэропорту Токио Тимановская обратилась за помощью в полицию. Впоследствии спортсменка через Вену улетела в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

Источник: BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation

Фото: Прессбол