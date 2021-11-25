Мир должен делать все возможное, чтобы предотвратить в будущем такие трагедии, как Голодомор 1932-1933 годов, и помочь тем, кто сегодня страдает под игом тирании.

С таким обращением 24 ноября ко Дню памяти жертв Голодомора обратился президент США Джо Байден.

– Ежегодно в ноябре мы отдаем дань памяти миллионам невинных украинцев, которые пострадали и погибли во время Голодомора 1932 и 1933 годов. Мужчины, женщины и дети стали жертвами жестокой политики режима Иосифа Сталина, – цитирует Белый дом слова президента Соединенных Штатов.

Чтя в этом году память погибших, Байден призвал мир делать все возможное, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем.

– Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость и в конце концов создав свободное и демократическое общество. Помня о боли и жертвах Голодомора, Соединенные Штаты подтверждают нашу преданность народу Украины и непоколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, – сказал глава США.

Жертв Голодомора в этом году будут чествовать 27 ноября. День памяти ежегодно выпадает на четвертую субботу последнего месяца осени.

В 16.00 27 ноября состоится традиционная акция Зажги свечу. В это время память жертв Голодомора 1932-1933 годов чтят минутой молчания и ставят на подоконник зажженную свечу.

Жертвами Голодомора 1932-1933 годов, по разным данным, стали более 4-7 млн украинцев.

Систематической конфискацией урожая зерновых и всех других продуктов советская власть стремилась уничтожить украинских селян и подавить украинское национально-освободительное движение.