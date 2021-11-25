Глава офиса президента Перу спрятал деньги в ванной президентского дворца

Сотрудники прокуратуры Перу во время обысков обнаружили $20 тыс. в ванной комнате президентского дворца. Обыски проводились в рамках расследования обвинений в торговле влиянием со стороны чиновников.

Впоследствии оказалось, что деньги принадлежали главе офиса презента Перу Бруно Пачеко, который в пятницу подал в отставку. Об этом он сам рассказал следствию, но отрицал какие-либо правонарушения.

По его словам, заначка состояла из его сбережений и зарплаты. Согласно официальным документам, ежемесячная зарплата Пачеко до отставки составляла 25 тыс. солей ($6 250).

Мужчина также не смог объяснить следователям, почему держал такую ​​сумму денег в ванной президентского дворца.

Обыски были частью расследования против Пачеко, обвиняемого в давлении на руководителя налогового и таможенного агентства Перу, чтобы тот предоставил некоторым компаниям, которыми руководят его друзья, более выгодные условия. Сам Пачеко отрицает все обвинения.

Он настаивает и на том, что его отставка не была связана с какими-либо правонарушениями, а направлена ​​на защиту президента Перу Педро Кастильо, “чтобы президента не коснулась эта клевета”.

— Я иду с высоко поднятой головой и с уверенностью, что докажу свою невиновность, — написал он в заявлении.

Во вторник президент Кастильо назначил нового руководителя аппарата вместо Пачеко.

Действующий президент Перу Педро Кастильо пришел к власти в июле этого года. На выборах он победил дочь осужденного экс-президента Альберто Фухимори (1990-2000) Кейко Фухимори.

Кастильо – бывший учитель и профсоюзный активист. Он исповедует левые взгляды в экономике и внешней политике, выступает против однополых браков и абортов. Его называют первым бедным президентом страны.