Вооруженные силы Украины готовы дать сопротивление Российской Федерации, которая стягивает свои войска к границам Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию и нарастить напряжение в стране.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире одного из украинских телеканалов. По ее словам, украинская армия получила больше возможностей и производство отечественного вооружения.

— Вооруженные силы Украины готовы к тому, чтобы сопротивляться агрессору. Мы это делаем уже восьмой год, – отметила она.

По мнению Маляр, РФ стягивает войска к границе с целью дестабилизации ситуации в Украине и роста напряжения, однако наша армия готова дать отпор агрессору.

— Логика России проста – поддержание напряжения. Они хотят дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине, – убеждена заместитель министра обороны.

Она подчеркнула, что Российская Федерация использует накопление войск для политического давления во время международных и экономических переговоров, поскольку это выгодно для страны-агрессора, однако Украина готова сопротивляться.