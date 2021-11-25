Северная Корея, скорее всего, продолжает производить плутоний на ядерном реакторе в Йонбене, который, по данным МАГАТЭ, перезапустила еще в августе.

Это подтверждают спутниковые снимки, предоставленные американским ресурсом мониторинга 38 North, который отслеживает деятельность КНДР.

Реактор мощностью 5 МВт может производить до 6 кг плутония в год. Это один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

На снимках видно, что пар выходит из генераторного зала реактора, то есть работает по крайней мере один из генераторов. Кроме того, вода продолжает поступать из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен.

Возобновление работы реактора, вероятно, необходимо для достижения амбициозных целей северокорейского лидера Ким Чен Ына относительно дальнейшего развития ядерного оружия, объявленных на восьмом съезде партии в начале 2021 года.

МАГАТЭ 30 августа опубликовало доклад, в котором сообщило о том, что Северная Корея перезапустила ядерный реактор в Йонбене по производству плутония для ядерного оружия.

При этом инспекторы агентства с 2009 года не имеют доступа в КНДР. Сейчас оно может наблюдать за КНДР в основном с помощью спутниковых снимков.

Источник: Yonhap