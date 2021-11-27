Байден допустил возможность встречи с Зеленским и Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден допустил вероятность переговоров со своим украинским и российским коллегами — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно.

Американский лидер в ходе общения с прессой также выразил обеспокоенность ситуацией в отношениях между странами.

— По всей вероятности такие переговоры состоятся, я очень обеспокоен, — подчеркнул Байден.

По его словам, такие переговоры необходимы чтобы разрядить напряженность, которая возникла после переброски подразделений вооруженных сил Российской Федерации к границам Украины.

Кроме того, президент США также выразил поддержку территориальной целостности и независимости нашей страны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев готов к любому формату переговоров с РФ, но важно, чтобы он был действенным и привел к установлению мира на Донбассе.

Кулеба также подчеркнул, что сейчас основной фокус внимания Украины находится на процессе оживления Нормандского формата.

При этом министр не ожидает обсуждения альтернативного формата переговоров во время онлайн-саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.