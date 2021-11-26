Украина намерена установить мир на Донбасс во время Нормандской встречи, однако не важно, каким будет формат переговоров с Российской Федерацией. Самое главное, чтобы он оказался действенным.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины в эфире программы Право на власть. По его словам, Украине важен результат переговоров, а не формат.

– Мы понимаем, что должен быть формат, в котором Россия будет находиться за столом переговоров. Конкретных наработанных альтернатив сейчас нет, – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что сейчас основной фокус Украины находится на процессе оживления Нормандского формата.

Однако министр не ожидает обсуждения альтернативного формата переговоров во время онлайн-саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Наращивание войск РФ возле границ

Если Россия совершит полномасштабное вторжение в Украину, тогда наше государство будет защищаться всеми возможными средствами, убежден Кулеба.

По словам главы МИД, все усилия Украины и наших союзников направлены на сдерживание Российской Федерации от дальнейших агрессивных действий.