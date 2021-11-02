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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

США продолжают поддерживать Украину: Зеленский встретился с Байденом в Глазго

США продолжают поддерживать Украину: Зеленский встретился с Байденом в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Донбассе. Главы стран встретились на климатической конференции в Глазго.

— Во время разговора с Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине, – написал президент в Twittwer.

В воскресенье, 31 октября, в Шотландии в городе Глазго официально стартовала 26-я конференция ООН по изменению климата (COP26).

В течение двух следующих недель, до 12 ноября, представители почти 200 стран мира обсудят масштабные изменения климата и пути предупреждения глобальной климатической катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский также участвует в конференции ООН. Кроме того, у него запланирован ряд встреч с лидерами других стран.

Так, 1 ноября Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе с Ангелой Меркель, которая продолжает исполнять обязанности канцлера Германии. Также лидеры государств говорили о путях преодоления энергетического кризиса в Европе.

А во время в стречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Владимир Зеленский обсудил упрощение поездок в Канаду для украинцев.

Фото: Офис президента

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