США продолжают поддерживать Украину: Зеленский встретился с Байденом в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Донбассе. Главы стран встретились на климатической конференции в Глазго.

— Во время разговора с Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине, – написал президент в Twittwer.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. ???????? продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в ????????. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

В воскресенье, 31 октября, в Шотландии в городе Глазго официально стартовала 26-я конференция ООН по изменению климата (COP26).

В течение двух следующих недель, до 12 ноября, представители почти 200 стран мира обсудят масштабные изменения климата и пути предупреждения глобальной климатической катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский также участвует в конференции ООН. Кроме того, у него запланирован ряд встреч с лидерами других стран.

Так, 1 ноября Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе с Ангелой Меркель, которая продолжает исполнять обязанности канцлера Германии. Также лидеры государств говорили о путях преодоления энергетического кризиса в Европе.

А во время в стречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Владимир Зеленский обсудил упрощение поездок в Канаду для украинцев.