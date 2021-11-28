Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Среди задержанных есть украинцы: в Австрии арестовали 15 человек за перевозку нелегалов

Юля Захарченко редактор ленты
Среди задержанных есть украинцы: в Австрии арестовали 15 человек за перевозку нелегалов

В Австрии арестовали 15 человек, подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов на территорию страны.

По данным полиции, среди задержанных – граждане Украины, Молдовы и Узбекистана. Правонарушителей задержали преимущественно при проверке подозрительных транспортных средств и в венском отеле.

Они пытались убежать от правоохранителей. Местная полиция изъяла 14 транспортных средств, которые использовались для перевозки нелегалов.

Недавно правоохранители начали расследование по группе лиц, незаконно переправлявших мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в юго-восточную часть Австрии. Задержанные высаживали нелегалов недалеко от Вены.

В полиции считают, что правонарушители снимали задние сиденья на автомобилях и фургонах, опрыскивали задние окна и загружали транспортные средства группами людей (по 12-15 человек).

По данным следствия, подозреваемые перевезли более 700 нелегалов, получив за незаконные услуги более €2,5 млн. Один человек платил по €4-5 тыс. за поездку, а дальше мигранты планировали доехать поездом или с помощью родственников.

Граждан Украины, Молдовы и Узбекистана задержали в их районах проживания. Полиция вышла на след подозреваемых по объявлениям в социальных сетях.

Читайте
На границе Украины с Польшей задержали нелегалов: среди них есть ребенок

Источник: AP

Фото: Pexels

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка