В Австрии арестовали 15 человек, подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов на территорию страны.

По данным полиции, среди задержанных – граждане Украины, Молдовы и Узбекистана. Правонарушителей задержали преимущественно при проверке подозрительных транспортных средств и в венском отеле.

Они пытались убежать от правоохранителей. Местная полиция изъяла 14 транспортных средств, которые использовались для перевозки нелегалов.

Недавно правоохранители начали расследование по группе лиц, незаконно переправлявших мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в юго-восточную часть Австрии. Задержанные высаживали нелегалов недалеко от Вены.

В полиции считают, что правонарушители снимали задние сиденья на автомобилях и фургонах, опрыскивали задние окна и загружали транспортные средства группами людей (по 12-15 человек).

По данным следствия, подозреваемые перевезли более 700 нелегалов, получив за незаконные услуги более €2,5 млн. Один человек платил по €4-5 тыс. за поездку, а дальше мигранты планировали доехать поездом или с помощью родственников.

Граждан Украины, Молдовы и Узбекистана задержали в их районах проживания. Полиция вышла на след подозреваемых по объявлениям в социальных сетях.