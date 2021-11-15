Украинские пограничники задержали нелегалов возле границы с Польшей. Среди них — восемь граждан Турции и три человека из Польши.

По данным Госпогранслужбы, наряд Львовского отряда остановил для проверки автомобиль Skoda. В салоне авто находились граждане Турции, среди которых был маленький ребенок.

Во время беседы иностранцы рассказали украинским пограничникам, что они – блогеры, направлявшиеся на проведение съемок живописных границ.

Однако в дальнейшем они признались, что заплатили $700 водителю, который довез их до приграничной территории. В дальнейшем нелегалы ​​планировали доехать до стран Европейского Союза, а точнее – в Германию.

Вскоре пограничники задержали еще троих граждан Польши, пересекших украинскую государственную границу. Иностранцы были без документов и рассказали, что они туристы.

В Госпогранслужбе отметили, что задержанные направлялись туристическим маршрутом к истоку реки Сян, однако, вероятнее всего, заблудились.

Правоохранители выясняют все обстоятельства нарушений, составляют документы о попытке и нарушении государственной границы Украины на всех задержанных.