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Колебаться не будем: в Белом доме пригрозили России санкциями из-за Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
джен псакі

Вашингтон готов введению экономических санкций против России, если та вторгнется в Украину.

Такое предупреждение сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

— Мы не будем колебаться, однако намерены делать это в тесной координации с союзниками и партнерами, – подчеркнула Псаки.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена сразу после выборов показала, что может использовать разные инструменты против злонамеренных действий РФ, и речь идет не только об экономических средствах.

Псаки также добавила, что представители администрации ведут переговоры относительно ситуации на украинской границе с обеими сторонами конфликта.

Таким образом в Белом доме прокомментировали слова госсекретаря США Энтони Блинкена относительно эскалации агрессии против Украины.

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Источник: Белый дом

Фото: Getty Images

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