Колебаться не будем: в Белом доме пригрозили России санкциями из-за Украины

Вашингтон готов введению экономических санкций против России, если та вторгнется в Украину.
Такое предупреждение сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
— Мы не будем колебаться, однако намерены делать это в тесной координации с союзниками и партнерами, – подчеркнула Псаки.
По ее словам, администрация президента США Джо Байдена сразу после выборов показала, что может использовать разные инструменты против злонамеренных действий РФ, и речь идет не только об экономических средствах.
Псаки также добавила, что представители администрации ведут переговоры относительно ситуации на украинской границе с обеими сторонами конфликта.
Таким образом в Белом доме прокомментировали слова госсекретаря США Энтони Блинкена относительно эскалации агрессии против Украины.
Глава Госдепа сказал во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Латвии, что США готовы принять меры против России.
Источник: Белый дом