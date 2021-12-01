Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал неправомерными призывы российского президента Владимира Путина о получении РФ гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Об этом он сказал журналистам после участия в заседании Североатлантического совета НАТО и двусторонних переговоров в Риге 1 декабря.

Кулеба подчеркнул, что Москва не может помешать сближению нашего государства с Альянсом, и не имеет права голоса в соответствующих дискуссиях.

– Любые российские предложения обсудить с НАТО, США или другими странами любые так называемые гарантии, что Альянс не будет расширяться на Восток, неправомерны, – сообщил Дмитрий Кулеба.

Он также подтвердил, что Украина настроена продолжать широкомасштабные реформы для трансформации сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Глава МИД сказал, что союзники НАТО положительно оценивают достигнутый Украиной прогресс в реформах.

Ранее Путин заявил, что Москва хочет получить гарантии от Запада, что НАТО не продвинется в расширении Альянса на Восток.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Фото: МИД