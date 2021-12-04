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Факты / Мир / Мировые новости

Много нарушений: Блинкен призвал РФ соблюдать Минские договоренности

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ентоні Блінкен

Россия должна соблюдать Минские договоренности для деэскалации конфликта.

Такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

— Большинство договоренностей не выполнено, при чем, больше всего нарушений наблюдается со стороны России, – сказал Блинкен.

Глава Госдепа призвал Москву к отводу войск, концентрация которых за последнее время увеличилась, от украинской границы. Он считает, что это поможет разрядить ситуацию.

Блинкен попросил РФ соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. Он считает, что конфликт возможно урегулировать при помощи дипломатии, если обе стороны – Украина и Россия – будут соблюдать Минские договоренности.

Такие требования госсекретарь США озвучил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского внешнеполитического ведомства потребовал от Блинкена разъяснений относительно пунктов Минских соглашений, которые РФ должна соблюдать.

Напомним, президент США Джо Байден рассказал о комплексе мер против России, которые Вашингтон готовит для недопущения вторжения в Украину.

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По словам американского лидера, инициативы администрации позволят затруднить РФ осуществление агрессии. В частности, США и другие страны разрабатывают экономические и политические меры в отношении Кремля.

Между тем, министр внутренних дел Дмитрий Кулеба рассказал, что, пока мировые лидеры готовят санкции, Украина выражает готовность к участию в любом формате мирных переговоров по поводу урегулирования ситуации на востоке.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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