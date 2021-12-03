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Факты / Украина / Политика

Кулеба о требованиях Москвы к НАТО не расширяться: Украина не должна что-то гарантировать России

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Дмитро Кулеба

Украина не обязана давать Российской Федерации абсолютно никаких гарантий.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя требования России к НАТО не расширяться на восток.

— Это Россия раздвигает границы и нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России, – сказал Кулеба.

По словам министра, именно РФ обязана давать гарантии того, что не будет развивать свою агрессию в отношении какого-либо государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал от стран Запада, что силы НАТО не станут расширяться на восток.

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Таким образом, он имел в виду, что Украина не должна входить в состав Североатлантического альянса.

Также он предложил НАТО начать обсуждения этого вопроса, аргументировав это так называемым риском размещения угрожающих систем оружия в непосредственной близости к территории РФ.

Фото: МИД УКраины

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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