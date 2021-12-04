В центральной части Мали неизвестные боевики обстреляли автобус, в результате чего 31 человек был убит.

По словам властей, боевики сначала убили водителя, а затем подожгли автобус. Большинство жертв были женщины, которые ехали на работу на рынок.

Этот автобус два раза в неделю ездит из деревни Сонго на рынок в Бандиагара, что в 10 км.

Нападение произошло в самом центре региона Мопти, где в последние месяцы наблюдается эскалация насилия со стороны боевиков, связанных с Аль-Каидой и джихадистской группировкой Исламское государство.

Атаки джихадистов в Мали участились. Этому способствовали два военных переворота, произошедших в течение последних 16 месяцев. Перевороты привели к ослаблению центрального правительства и прекращению совместных военных операций Франции.

BBC сообщает, что из-за тяжелой ситуации с безопасностью центральное правительство Мали обратилось за помощью к российским наемникам группы Вагнера.

Госпереворот в Мали

В августе 2020 года в Мали произошла попытка госпереворота, в результате чего арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейти и премьер-министра Бубу Сиссе. Предшествовал перевороту бунт военнослужащих на крупной военной базе возле столицы Мали Бамако.

Позже президент Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку. А телеобращении заявил, что также распускает правительство и парламент.