На индонезийском острове Ява второй раз за несколько месяцев проснулся вулкан Семеру, накрыв гигантским облаком пепла поселения.

По словам официальных лиц, пострадавших в результате извержения пока нет, и эвакуация жителей продолжается. Также авиакомпании получили предупреждение об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 км.

Очевидцы сообщают, что вулканический пепел из горы Семеру местами заслонил солнце.

16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине, Австралия, сообщил, что пепел отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад. VAAC консультирует авиационную промышленность относительно местонахождения и перемещения потенциально опасного вулканического пепла.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как жители убегают, когда позади них поднимается гигантское облако пепла.

BREAKING: Indonesia’s Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts — Factal

pic.twitter.com/SouD53iSVT — Breaking News Alerts ???? (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021

Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021

Вулкан высотой 3 676 м уже извергался в январе этого года. Гора Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

Землетрясение в Индонезии

В апреле этого года возле побережья острова Ява произошло мощное землетрясение магнитудой 6.00. В социальных сетях пользователи публиковали фото и видео последствий подземных толчков.