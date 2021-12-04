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В Индонезии вулкан выбросил огромное облако пепла, жители спасаются бегством — видео

Марта Бондаренко редактор ленты
вулкан Семеру Semeru Indonesia

На индонезийском острове Ява второй раз за несколько месяцев проснулся вулкан Семеру, накрыв гигантским облаком пепла поселения.

По словам официальных лиц, пострадавших в результате извержения пока нет, и эвакуация жителей продолжается. Также авиакомпании получили предупреждение об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 км.

Очевидцы сообщают, что вулканический пепел из горы Семеру местами заслонил солнце.

Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине, Австралия, сообщил, что пепел отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад. VAAC консультирует авиационную промышленность относительно местонахождения и перемещения потенциально опасного вулканического пепла.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как жители убегают, когда позади них поднимается гигантское облако пепла.

Вулкан высотой 3 676 м уже извергался в январе этого года. Гора Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

Землетрясение в Индонезии

В апреле этого года возле побережья острова Ява произошло мощное землетрясение магнитудой 6.00. В социальных сетях пользователи публиковали фото и видео последствий подземных толчков.

Источник: BBC

Фото: Getty Images

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