На индонезийском острове Ява второй раз за несколько месяцев проснулся вулкан Семеру, накрыв гигантским облаком пепла поселения.

По словам официальных лиц, пострадавших в результате извержения пока нет, и эвакуация жителей продолжается. Также авиакомпании получили предупреждение об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 км.

Очевидцы сообщают, что вулканический пепел из горы Семеру местами заслонил солнце.

Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине, Австралия, сообщил, что пепел отделился от вершины и дрейфовал на юго-запад. VAAC консультирует авиационную промышленность относительно местонахождения и перемещения потенциально опасного вулканического пепла.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как жители убегают, когда позади них поднимается гигантское облако пепла.

BREAKING: Indonesia’s Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts — Factal

