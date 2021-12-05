Девушка основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича София Сапега получила окончательное обвинение. Ей грозит шесть лет тюрьмы.

Однако адвокат Сапеги не исключил, что девушку могут помиловать.

Дело россиянки Софии Сапеги в скором времени будет передано в суд в Минске.

Ее обвинили в разжигании ненависти.

Белорусский следственный комитет предъявил окончательное обвинение. Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, – часть 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание ненависти). Шесть лет заключения – это минимальный срок по данной статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников, Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена ​​и растеряна, совсем не спит.

– Лишь после приговора суда Сапегу экстрадируют в Россию. Ее также сможет помиловать президент Беларуси, сказал ВВС адвокат Антон Гашинский, который занимается делом Сапеги.

Сапеге вменяют администрирование телеграмм-канала Черная книга Беларуси (признанный в Беларуси экстремистским) с личными данными силовиков.

25 мая государственные каналы показали видео где Сапега призналась, что она была редактором Черной книги Беларуси.

По словам источников, в пятницу Софию Сапегу вызвали в следственный комитет. До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу. Связи с дочерью у них, по словам источников, с середины октября не было.

Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Поводом к этому стало якобы заминирование.

Сначала Сапега проходила подозреваемой по массовым “протестным” делам по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и части 1 статьи 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков). Тогда ей грозило до 15 лет тюрьмы.

В сентябре Сапеге продлили арест до 25 декабря, рассказывала BBC мать девушки Анна Дудич.

Где находится Роман Протасевич, источникам BBC неизвестно.

Источник: ВВС