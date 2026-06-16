Великобритания объявила о новом масштабном пакете санкций против России, направленном на теневой флот, структуры военной разведки и компании, помогающие Москве получать критически важные технологии для ведения войны против Украины.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Санкции против РФ

Как сообщили в правительстве Великобритании, в санкционный список внесли более 20 нефтяных танкеров, которые используются Россией для обхода ограничений на экспорт энергоносителей. Кроме того, ограничения коснулись страховщиков судов и других компаний, обеспечивающих функционирование схем нелегальной торговли российской нефтью.

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Отдельный блок санкций касается российского сжиженного газа. Великобритания стала первой страной G7, которая ввела ограничения против ряда судов, приобретенных Россией для обслуживания проекта «Арктик СПГ-2». В Лондоне подчеркнули, что благодаря ранее введенным санкциям мощности этого проекта используются лишь частично. Так, в 2025 году терминал Арктик СПГ-2 экспортировал лишь 1,3 млн тонн сжиженного газа при мощности более 13,5 млн тонн в год.

Новый пакет также нацелен на сеть российской военной разведки, известную как ГРУ. Под санкции попали три компании (в частности, подставная LLC Neptune Co Ltd) и десять офицеров ГРУ, которых подозревают в закупке западных технологий и оборудования для российского военно-промышленного комплекса через подставные структуры.

Кроме того, ограничения введены в отношении поставщиков военной продукции и компонентов для РФ в третьих странах, в частности в Китае, Таиланде и Турции. Санкции также затронули организации, помогающие России обходить международные финансовые ограничения и перемещать средства через теневые схемы, включая структуру в Нигерии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что новые меры направлены против судов, финансовых потоков и структур, которые поддерживают российскую военную экономику и создают угрозы для безопасности Европы.

В британском правительстве напомнили, что в целом страна уже ввела санкции против более 600 судов, связанных с теневым флотом России и транспортировкой российского сжиженного газа.

Список лиц и компаний, подпадающих под санкции

Офицеры ГРУ и компании, которые, как подозревается, являются подставными для ГРУ и участвуют в закупке технологий двойного назначения с целью поддержки оборонного сектора России:

ООО Neptune Co Ltd

ООО Magnus Link

АО Internconsul

Руслан Кошкин

Александр Вотченко

Николай Сажин

Сергей Мазурик

Александр Матросов

Роман Гайворонский

Дмитрий Зубков

Станислав Попов

Константин Страфилов

Максим Мамонтов

Юридические и физические лица, участвующие в поставках товаров двойного назначения в Россию или осуществляющие деятельность в оборонном секторе России:

ООО Научно-производственное предприятие Спецэнергомеханика

ОАО Рушол

Shtral Technology Co., Ltd

Shtral Makine Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Limited

ООО Технопаритет

ООО ТПК Пегас

Shenzhen Huaxin Antenna Technology Co Ltd

АО Морские мосты и навигационные системы

ООО Компания Технопол

Александр Воронков

ООО Композит 21

IC-Orientr LLC

Comnav Technology Ltd

P.K.T. Mungmee Co Ltd

Thai Trade Association Co Ltd

Brukida Limited

Smith LLC

Субъекты, участвующие в поддержке вторжения России в Украину и подключении российского финансового сектора к мировым рынкам, в том числе в обходе западных финансовых санкций:

ООО Wildberries Bank

Акционерное общество Коммерческий банк Вятич

Яндекс Банк

Еврофинанс Моснарбанк

Организации, участвующие в поддержке российского энергетического сектора:

АО Баланс-Страхование

АО Росгосстрах

ООО Корд-Бункер

ООО Дилмас

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