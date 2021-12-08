Беларусь запретила ввоз товаров из стран, поддержавших санкции против нее

Беларусь в ответ на санкции против нее, из-за создания миграционного кризиса, с 1 января вводит запрет на ввоз товаров из ряда стран.

Государственное белорусское информагентство Белта отметило, что санкции вводятся в отношении стран, “совершающих недружественные действия в отношении Беларуси”.

Агентство со ссылкой на объяснения правительства отметило, что соответствующее постановление было принято Советом министров 6 декабря 2021 года.

В перечне запрещенных товаров: свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключением), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и т.д.

Запрет на ввоз распространяется на товары из Европейского Союза, США, Канады, Норвегии, Албании, Великобритании, Северной Македонии, Исландии, Черногории и Швейцарии.

В то же время, отмечается, что запрет не касается товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания и других позиций критического импорта.

По данным белорусского правительства, за десять месяцев 2021 года Беларусь импортировала из этих стран продовольственные товары и продукты питания более чем на $530 млн.

2 декабря опубликовали список санкций, которые ввели США, ЕС, Британия и Канада против Беларуси. Под ограничениями со стороны ЕС оказались 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники пограничной службы и судьи, а также различные авиакомпании, организации и предприятия.

Американские санкции повторяют европейские, а вот Британия запретила въезд пяти людям, которых назвали “пропагандистами, игравшими ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси”, и также заморозила их активы.

Источник: Белта