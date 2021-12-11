Последние данные показывают, что за год по состоянию на ноябрь цены в стране выросли на 6,8%. Людям теперь больше приходится тратить на продукты питания и оказываться от других покупок.

Цены на бензин подскочили на 6,1%. Также выросли в цене стоимость подержанных автомобилей и их аренда.

При этом ежемесячный темп роста цен немного снизился — на 0,8% по сравнению с 0,9% в октябре.

Аналитики отмечают, что потребительськие цены самыми быстрыми темпами растут с июня 1982 года. Но это больше ощущается среди тех, кто имеет самые низкие доходы.

Растущая инфляция также оказывает давление на президента Джо Байдена, который пытается принять законопроект о социальных расходах на сумму 1,9 триллиона долларов.

Ранее Байден пообещал сделать борьбу с инфляцией своей приоритетной задачей. Он предпринял шаги для облегчения осуществления поставок, включая изменение правил для транспортных операторов. Но теперь его внимание сосредоточено и на Федеральной резервной системе (ФРС).

Растут слухи о том, что ФРС сократит ежемесячную поддержку покупки облигаций быстрее, чем планировалось, что подготовит почву для возможного повышения процентных ставок в следующем году.

Ранее сообщалось, что американские фирмы в 2022 году намерены повысить зарплаты максимальными темпами со времен Великой рецессии на фоне недостатка квалифицированных кадров и рекордной за три десятилетия инфляции.

Компании рассчитывают повысить оплату труда своих работников на 3,9%.