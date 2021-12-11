Последние данные показывают, что за год по состоянию на ноябрь цены в стране выросли на 6,8%. Людям теперь больше приходится тратить на продукты питания и оказываться от других покупок.
Цены на бензин подскочили на 6,1%. Также выросли в цене стоимость подержанных автомобилей и их аренда.
При этом ежемесячный темп роста цен немного снизился — на 0,8% по сравнению с 0,9% в октябре.
Аналитики отмечают, что потребительськие цены самыми быстрыми темпами растут с июня 1982 года. Но это больше ощущается среди тех, кто имеет самые низкие доходы.
Растущая инфляция также оказывает давление на президента Джо Байдена, который пытается принять законопроект о социальных расходах на сумму 1,9 триллиона долларов.
Ранее Байден пообещал сделать борьбу с инфляцией своей приоритетной задачей. Он предпринял шаги для облегчения осуществления поставок, включая изменение правил для транспортных операторов. Но теперь его внимание сосредоточено и на Федеральной резервной системе (ФРС).
Растут слухи о том, что ФРС сократит ежемесячную поддержку покупки облигаций быстрее, чем планировалось, что подготовит почву для возможного повышения процентных ставок в следующем году.
Ранее сообщалось, что американские фирмы в 2022 году намерены повысить зарплаты максимальными темпами со времен Великой рецессии на фоне недостатка квалифицированных кадров и рекордной за три десятилетия инфляции.
Компании рассчитывают повысить оплату труда своих работников на 3,9%.