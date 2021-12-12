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Факты / Мир / Мировые новости

На границе Литвы с Беларусью стреляли

Абрамова Юлия редактор ленты
Литва

Пограничная служба Литвы сообщила, что 11 декабря на границе с Беларусью было зафиксировано более 20 выстрелов.

По данным литовских пограничников, стреляли в Лаздийском районе с белорусской стороны.

Также дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.

Накануне 10 декабря министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подал в отставку.

Таким образом, он выразил протест против транзита грузов из Беларуси.

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На границе Украины с Беларусью движение мигрантов не зафиксировано, однако на днях в Черниговской области появились так называемые туристы из Ближнего Востока, что свидетельствует о попытке проверить уровень защищенности границ.

Поэтому Нацполиция обратилась к местным жителям с просьбой сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о любых подозрительных незнакомцах.

Источник: Delfi

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