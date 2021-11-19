Проверяют границы Украины на прочность: Клименко о мигрантах в Черниговской области

Появление в Черниговской области так называемых туристов из стран Ближнего Востока свидетельствует о попытке проверить уровень защищенности границ Украины.
Такое мнение выразил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в социальной сети Facebook.
Он попросил местных жителей сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о любых подозрительных незнакомцах.
— Лучше мы лишний раз проверим, откуда и с какой целью они прибыли. Я надеюсь, среди местных жителей не окажется людей, которые захотят предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Мы четко отслеживаем такие вещи, ибо никакие деньги не стоят безопасности граждан, — заявил Клименко.
При этом глава Нацполиции напомнил, что границу патрулируют усиленные наряды полицейских и пограничников.
Кроме того, Клименко резюмировал, что на границе с Беларусью в Житомирской области движение мигрантов не выявлено.