Появление в Черниговской области так называемых туристов из стран Ближнего Востока свидетельствует о попытке проверить уровень защищенности границ Украины.

Такое мнение выразил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он попросил местных жителей сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о любых подозрительных незнакомцах.

— Лучше мы лишний раз проверим, откуда и с какой целью они прибыли. Я надеюсь, среди местных жителей не окажется людей, которые захотят предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Мы четко отслеживаем такие вещи, ибо никакие деньги не стоят безопасности граждан, — заявил Клименко.

При этом глава Нацполиции напомнил, что границу патрулируют усиленные наряды полицейских и пограничников.

Проверяют границы Украины на прочность: Клименко о мигрантах в Черниговской области / 3 фотографии

Кроме того, Клименко резюмировал, что на границе с Беларусью в Житомирской области движение мигрантов не выявлено.