Два грузовых корабля попали в аварию в Балтийском море

В Балтийском море между портами городов Истад и Борнгольм столкнулись два грузовых корабля. По данным Шведской морской администрации, один из кораблей перевернулся.

Сейчас продолжаются поиски не менее двух человек.

– Один из них (кораблей – Ред.) перевернут. Мы не знаем, как это произошло. Спасатели в шлюпках услышали крики в воде, но людей пока не нашли, – рассказывает менеджер по связям Шведской морской администрации Йонас Францен.

Перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании. На борту находились по меньшей мере двое, но точное количество людей неизвестно. Второе судно – британское, количество членов экипажа на его борту не уточняется.

Как сообщил член береговой охраны Виктор Бевиндер, не менее двух человек числятся пропавшими без вести.

В Гданьске, в Балтийском море, 4 декабря российское судно чуть не врезалось в пляж.

Как сообщили в береговой охране, сухогруз отклонился от курса и направился в сторону берега.

Экипаж судна не отвечал на радиозапросы, на предупреждения также не реагировал.

Пограничники вынуждены были высадиться на борту сухогруза. Как выяснилось, члены экипажа были в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: SVT