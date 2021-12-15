Позиция Вашингтона по Украине неизменна: помощница госсекретаря США в Москве

Во время визита в Москву 15 декабря помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид выразила обеспокоенность Вашингтона из-за наращивания военной активности России у границ Украины.

В российской столице американский дипломат встретилась с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем главы МИД Сергеем Рябковым.

Во время переговоров она подтвердила приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Донфрид отметила, что прогресс в прекращении конфликта на Донбассе возможен при условии выполнения Минских соглашений, добавив, что США готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку нормандского формата.

Помощница госсекретаря США из Москвы отправится в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками и партнерами Вашингтона следующие шаги.

После Москвы помощник госсекретаря Донфрид отправится в Брюссель, чтобы обсудить состоявшиеся у нее разговоры и продолжить нашу тесную координацию с союзниками и партнерами следующие шаги в достижении дипломатического разрешения конфликта.

Источник: usembassy