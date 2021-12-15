Украина, Путин и прагматизм: дочь Навального выступила с речью в Европарламенте

В Страсбурге в Европарламенте 15 декабря состоялась церемония вручения премии Андрея Сахарова За свободу мнения, лауреатом которой стал российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии в РФ.

Вместо политика награду получила его дочь Дарья, ранее уже получавшая за отца премию Женевского форума по правам человека.

Во время церемонии вручения дочь Навального выступила с речью, после которой депутаты Европарламента аплодировали стоя.

Факты ICTV выделяют главные тезисы выступления Дарьи Навальной в Европарламенте.

О политике прагматизма

Андрей Сахаров был одним из самых непрагматичних людей. Я не понимаю, почему люди, агитирующие от его имени за прагматические отношения с диктаторами, не могут открыть книги по истории. Это было бы очень прагматичным шагом.

И тогда бы они поняли, что умиротворение диктаторов и тиранов ни разу не сработало.

Сколько людей пытались себя убедить в том, что сумасшедший, который держится за власть, будет вести себя достойно в ответ на уступки и заигрывания. Этого никогда не произойдет. Вся сущность авторитарной власти заключается в игре повышения ставок, агрессии и поиска новых врагов.

LIVE: Alexei Navalny, imprisoned because of his campaign against the corruption of Putin’s regime, is the winner of the 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. https://t.co/Ai4IEnvOTQ — European Parliament (@Europarl_EN) December 15, 2021

Те, кто говорят “давайте не будем давить на Лукашенко” и продолжают вести с ним диалог, в то время когда он бьет людей и бросает их за решетку, добились того, что Лукашенко сажает пассажирские самолеты, чтобы задержать одного человека.

“Не давите, нам надо действовать аккуратно, чтобы не разозлить их”, — говорит прагматик. А завтра диктатор везет к границам Евросоюза тысячи мигрантов, заставляет женщин и детей штурмовать заборы, тайно мечтая о том, чтобы кого-то из них застрелили или задавили в толпе.

Сколько обойдется Европе война в Украине?

Годы заигрывания с Путиным дали ему понять, что для повышения своих рейтингов он может решить войну.

Сколько обойдется Европе война в Украине? Даже сегодня во всем потоке новостей о том, сколько военных стягивается к украинской границы, никто особо об этом не говорит. Ни один прагматический торговый договор не окупит потери, которые может принести война.

Даже не говоря о времени, которое европейские политики, как вы, потратили на то, чтобы говорить об этих проблемах, вместо того, чтобы решать проблемы внутри ваших стран.

О преступлениях Кремля

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит выстрелами в спину рядом с Кремлем. А потом приходит прагматик и говорит: ну мы с этим особо ничего не можем поделать, давайте выдадим критическое заявление и продолжим диалог.

Они же убьют и второго, и третьего, и четвертого в центре Берлина, и пятого в Великобритании. А потом они взорвут какие-нибудь склады в Европе. А затем они станут убивать с применением химического оружия. И сейчас мы знаем, что были и неудачные попытки убийства. Сколько было удачных?

Мы знаем, что реальная террористическая группировка создана внутри спецслужб Путина.

Они убивают людей моей страны без следствия и суда. Без правосудия. Они были близки к убийству моей матери. Они почти убили моего отца.

Никто не гарантирует, что завтра европейские политики не станут умирать от простого касания дверной ручки. Вы уже увеличиваете бюджеты полиции, вы направляете деньги в спецслужбы, тратите миллионы на то, чтобы распознать эти ядовитые субстанции. Это последствия прагматизма.

Что передал Навальный?

Когда я написала своему отцу и спросила, что он хочет, чтобы я сказала от тебя, он сказал: Пусть никто не смеет приравнивать Россию к путинскому режиму.

Россия – часть Европы, мы хотим стать ее частью. Но мы также хотим, чтобы Европа сама стремилась к себе, своим принципам, которые есть в ее основе.

Мы стремимся к европейским идеям, защите прав человека, демократии и принципиальности. Мы не стремимся к Европе канцлеров и министров, мечтающих получить работу в советах директоров путинских госкомпаний или плавание на яхтах олигархов.

Что известно об Алексее Навальном

Алексей Навальный – российский оппозиционный политик. Он известен как организатор массовых митингов против коррупции в России, а также против режима президента РФ.

В августе 2020 года Навального отравили: оппозиционеру стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Самолет вынужденно посадили в Омске, а политика срочно госпитализировали. Через несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику Шарите.

Во время экспертизы в Германии выяснилось, что оппозиционера отравили Новичком – запрещенным нервно-паралитическим веществом. По данным расследователей, покушение на Навального осуществила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения.

После лечения в Германии Навальный вернулся в Россию, где его задержали силовики. 2 февраля 2021 года суд вынес приговор по делу Ив Роше, заменив условный срок на реальные 3,5 года лишения свободы.