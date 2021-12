Украина, Путин и прагматизм: дочь Навального выступила с речью в Европарламенте

В Страсбурге в Европарламенте 15 декабря состоялась церемония вручения премии Андрея Сахарова За свободу мнения, лауреатом которой стал российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии в РФ.

Вместо политика награду получила его дочь Дарья, ранее уже получавшая за отца премию Женевского форума по правам человека.

Во время церемонии вручения дочь Навального выступила с речью, после которой депутаты Европарламента аплодировали стоя.

Факты ICTV выделяют главные тезисы выступления Дарьи Навальной в Европарламенте.

Андрей Сахаров был одним из самых непрагматичних людей. Я не понимаю, почему люди, агитирующие от его имени за прагматические отношения с диктаторами, не могут открыть книги по истории. Это было бы очень прагматичным шагом.

Сколько людей пытались себя убедить в том, что сумасшедший, который держится за власть, будет вести себя достойно в ответ на уступки и заигрывания. Этого никогда не произойдет. Вся сущность авторитарной власти заключается в игре повышения ставок, агрессии и поиска новых врагов.

LIVE: Alexei Navalny, imprisoned because of his campaign against the corruption of Putin’s regime, is the winner of the 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. https://t.co/Ai4IEnvOTQ

