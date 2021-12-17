Белый дом не будет вести переговоры о европейской безопасности без союзников в Европе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя так называемые предложения МИД РФ об отзыве решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

– Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами, – подчеркнула она.

Псаки заверила, что без европейских союзников никаких разговоров о безопасности в Европе не будет.

– Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику без постороннего вмешательства, – добавила она.

Псаки также напомнила о вчерашнем заявлении Североатлантического совета, где четко говорится, что любой диалог с Россией должен происходить на основе взаимности, учитывать беспокойство НАТО по поводу угрожающего поведения РФ, базироваться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в рамках европейской политики НАТО и партнеров.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало проект договора с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе Москва требует от государств-членов Организации Североатлантического договора отказаться от дальнейшего расширения НАТО, в частности присоединения Украины.

Еще одно требование касается запрета на любую военную деятельность на территории Украины, а также других государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг уже ответил на требование России отозвать обещание членства в Альянсе для Украины и Грузии.

По его словам, Москва не имеет права вето на вступление Украины в Североатлантический Альянс, как и любой другой страны, отметив, что в этом вопросе компромиссы невозможны.

Источник: The White House