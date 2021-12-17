17 декабря началась процедура заполнения газом второй нитки газопровода Северный поток-2.

– Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления. Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, – сообщили в компании.

Тем временем официальный представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унград отметила, что в ведомстве не рассчитывают на запуск Северного потока-2 в январе 2022 года.

– Газ пойдет по газопроводу тогда, когда будет завершен процесс сертификации, – сказала она.

О заполнении техническим газом первой нитки Северного потока-2 стало известно 18 октября.

Спустя неделю неделю в Госдепартаменте США отметили, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года из-за процесса сертификации в Германии и Еврокомиссии.

В октябре Украина направила немецкому регулятору свои заявки на участие в сертификации компании-оператора газопровода Nord Stream-2 AG. Заявки подали НАК Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины. Если Берлин их примет, это обяжет учитывать позицию Киева во время процедуры сертификации.

“Настойчивый призыв” к тому, чтобы трубопровод Северный поток-2 не вводился в эксплуатацию независимо от того, соответствует ли он положениям газовой директивы ЕС, зафиксирован в резолюции Европарламента 16 декабря.

Источник: Nord Stream-2