Российский Бук был доставлен в Украину накануне катастрофы MH17 – прокурор

Зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого в июле 2014 года был уничтожен малайзийский авиалайнер MH17 доставили из Российской Федерации на подконтрольную ей территорию Донбасса накануне катастрофы.

Это оружие должно было помочь прикрывать российских наемников от атак украинской авиации, сообщил прокурор Варда Фердинандуссе.

Бук был переброшен на оккупированную территорию Луганской области Украины через пограничный переход в Северном в ночь с 16 на 17 июля 2014 года.

— Это произошло в то время, когда из России ввозилось много тяжелой техники, — отметил Фердинандуссе.

По его словам, передаче ЗРК боевикам предшествовали неоднократные запросы средств ПВО для целей на большой высоте со стороны россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, которые на тот момент занимали руководящие посты в террористической организации “ДНР”.

Эти просьбы подтверждаются записями телефонных переговоров Дубинского, которые были предоставлены на рассмотрение суда.

Прокурор напомнил, в течение нескольких недель перед уничтожением MH17 лишь над Донецкой областью было сбито 12 вертолетов и четыре самолета, принадлежавших Вооруженным силам Украины.

Он добавил, что примененные ВСУ истребители наносили боевикам тяжелые потери, однако оказались вне зоны действия их средств ПВО. При этом накануне катастрофы малайзийского авиалайнера два истребителя все же были уничтожены.

Напомним, ранее стало известно, что 22 декабря прокуроры огласят приговор четырем подозреваемым по делу о сбитии рейса MH17.

Кроме того, 21 декабря в суде рассмотрят судебно-медицинские доказательства и доказательства стороны обвинения.

Прокуратура представит реконструкцию на основе фото, видео, показаний свидетелей и записей разговоров, во время которых подозреваемые обсуждали установку ракетного аппарата Бук и сбитие рейса МН17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.