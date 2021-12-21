Следствие по делу об уничтожении самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не обнаружило следов другого оружия, из которого сбили лайнер, кроме зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Бук.

Об этом сообщила во время слушаний в нидерландском суде прокурор Манон Риддербекс. Детали обнародовала в Twitter журналистка издания De Telegraaf Саския Беллеман.

Как отметила прокурор Риддербекс, следствие не нашло на месте крушения самолета следов другого оружия, кроме Бука, поэтому альтернативные версии не рассматриваются.

Характер повреждений лайнера рейса MH17 свидетельствует, что его сбила ракета Бука. Это было доказано рядом экспертиз.

– Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой из ЗРК Бук, – подчеркнула она.

При обследовании того, что осталось от самолета, были обнаружены обломки, характерные для ракеты ЗРК Бук. Они деформировались от ударной волны. Обломки были обнаружены и в телах погибших пассажиров.

По данным обвинения, ЗРК Бук был доставлен на Донбасс по приказу и в сопровождении обвиняемых. Запуск ракеты видели несколько свидетелей, другие заметили следы дыма после запуска.

Один из свидетелей рассказал, что видел перемещение установки Бук, а через 5-10 минут услышал два взрыва. Он заметил следы дыма над головой и увидел, как падают обломки самолета.

На поле, с которого производился запуск ракеты, остались следы пожара и гусениц комплекса Бук.

Вскоре после сбивания рейса MH17 в соцсетях появились сообщения о крушении самолета вблизи Снежного и Тореза.

По информации одного из свидетелей, на момент запуска ракеты боевики находились в эйфории, поскольку были уверены, что сбили украинский транспортный самолет. Радость прошла, когда оказалось, что был сбит пассажирский лайнер.

Во время заседания суда также были заслушаны переговоры фигурантов дела – Олега Пулатова и Леонида Харченко. Они обсуждали фейковую версию, что самолет был сбит якобы украинским истребителем, по которому уже была выпущена ракета из Бука. При этом боевики прямо используют выражение “наш Бук”.

Как удалось выяснить следствию, в тот день не был сбит ни один украинский истребитель. Более того, в районе падения лайнера MH17 не обнаружены обломки другого самолета.

Обвинение отмечает, что другие версии были специально запущены, чтобы “пустить пыль в глаза”.

Как известно, 20 декабря в Нидерландах прокуратура начала объявлять обвинительное заключение по делу об уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. В суде рассматриваются судебно-медицинские доказательства и доказательства стороны обвинения.

А уже 22 декабря прокуроры объявят приговор четырем подозреваемым по этому делу. Речь идет о трех гражданах России (Игоре Гиркине, Сергее Дубинском и Олеге Пулатове) и украинце Леониде Харченко.

С 6 сентября по 17 ноября 2021 года в суде выступали родственники погибших пассажиров и членов экипажа самолета.

Как известно, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Это произошло возле оккупированного российскими войсками Тореза (Донецкая область). Все 283 пассажира и 15 членов экипажа, находившиеся на борту лайнера, погибли.

Источник: Саския Беллеман