Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Россией по вопросам безопасности, однако в координации с европейскими партнерами и в условиях деэскалации ситуации на границах Украины.

Соответствующее заявление обнародовал Белый дом по итогам переговоров советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником лидера РФ Юрием Ушаковым.

В ходе состоявшегося накануне разговора Салливан сообщил собеседнику, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией через разные каналы: в частности, через двусторонние контакты, ОБСЕ и Совет НАТО-Россия.

В то же время Салливан подчеркнул, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен при условии:

• полной координации с союзниками и партнерами в Европе;

• деэскалации ситуации на границе со стороны России.

– Он (Джейк Салливан, — Ред.) четко дал понять, что любой диалог должен базироваться на взаимности, учитывать нашу обеспокоенность по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации, — говорится в заявлении Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что разговор Салливана и Ушакова касался “предложений” РФ по предоставлению гарантий безопасности, которые были недавно переданы американской стороне.

Что известно о требованиях Москвы

Недавно Россия выдвинула условия НАТО и США по обеспечению безопасности.

Были обнародованы наработанные Москвой проекты соглашений по безопасности с США и НАТО. Документы были переданы на рассмотрение американской стороне.

Так, Россия требует от Вашингтона не расширять состав НАТО, в частности, не принимать в Альянс Украину.

Кроме того, в Москве хотят, чтобы США отказались создавать военные базы на территории постсоветских государств и тех, что не входят в НАТО.

Источник: Белый дом, Deutsche Welle