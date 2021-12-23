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На вторжение РФ в Украину будет масштабный ответ – представитель США в ООН

Валентина Летяк редактор ленты
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Новая эскалация России против Украины приведет к негативным последствиям и серьезным потерям в ответ.

Об этом заявил заместитель представителя США в ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза.

– Соединенные Штаты осуждают наращивание российской армии и агрессивную риторику по отношению к Украине. Применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом, включая Устав ООН, – подчеркнул американский дипломат.

Он призвал РФ отвести свои войска от границы с Украиной, обеспечить прозрачность своей военной деятельности.

– Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и серьезным потерям в ответ… Мы также призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и возобновить контроль над полуостровом Украиной, – предупредил Миллс.

Дипломат напомнил, что уважение суверенитета и территориальной целостности являются основными принципами внешней политики США и ООН, поэтому Украина может рассчитывать на полную поддержку Соединенных Штатов.

США уже готовят новые санкции против Российской Федерации, направленные на удержание от вторжения в Украину.

В этом вопросе Вашингтон тесно сотрудничает с Евросоюзом.

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Источник: usun.usmission.gov

Фото: Dreamstime

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