РФ наращивает войска у границ Украины перед переговорами с США — Bloomberg

На фоне подготовки переговоров с США, которые планируются уже в начале 2022 года, Москва наращивает силы вдоль границы с Украиной.

– Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу, – пишет агентство Bloomberg.

Издание ссылается на спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes.

По ее данным, с ноября в приграничные районы РФ были перемещены танки, артиллерия и системы противовоздушной обороны.

При этом там считают, что, несмотря на ограниченное количество военных на границе, Россия сможет быстро усилить их с помощью масштабного развертывания с использованием поездов или самолетов.

– Если Россия решит вторгнуться, они могут сделать это в относительно короткие сроки. Как только оборудование будет на месте, тяжелые грузы уже перевезены, и она может очень быстро отправить войска для его укомплектования, – считает Роб Ли, научный сотрудник американского Института исследований внешней политики.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в 200 км от украинской госграницы находится 122 тыс. российских военных.

А в 400 км от украинско-российской границы находится еще 143,5 тыс. военных РФ.