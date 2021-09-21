Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах вскоре может привести к тому, что лава достигнет океана. Из-за этого местные власти запретили проход в прибрежную зону острова.

Людей предупредили, что от контакта лавы с соленой водой возможны взрывы и выделение токсичных газов, поэтому находиться неподалеку опасно.

Прибрежную зону закроют на участке от Пуэрто Наос к муниципалитету Тасакорте. На границе зоны будут дежурить правоохранители.

По данным El Pais, когда поток лавы с температурой около 1 тыс. градусов по Цельсию коснется воды, температура которой около 20 градусов, ожидается взрыв и образование облака из водяного пара.

Также начнется химическая реакция компонентов лавы с соленой водой, в результате чего могут выделяться соединения, вызывающие раздражение кожи, глаз, респираторной системы. Дополнительно есть риск неожиданного обвала фрагментов берега и цунами.

Прогнозировалось, что потоки раскаленной лавы достигнут берега вечером 20 сентября, однако активность вулкана несколько спала.

Извержение началось в воскресенье примерно в 15:00 по местному времени. Перед этим, на прошлой неделе, на территории острова и его окрестностях фиксировали повышенную сейсмическую активность.

По сообщениям СМИ, лава из вулкана Кумбре-Вьеха разрушала все на своем пути. Известно об около 100 разрушенных домах.

Источник: El Pais