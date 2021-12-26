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Талибан запретил женщинам путешествовать без сопровождения на расстояние более 72 км

Мария Степанюк редактор ленты
жінки у паранджі у Кабулі

В Афганистане женщинам, которые хотят путешествовать на расстояние более 72 км, необходимо сопровождение близкого родственника мужчины. Такое решение приняло радикальное движение Талибан, захватившее власть в Афганистане.

Министерство по поощрению добродетельства и предотвращение пороков Афганистана призвало также всех владельцев транспортных средств предоставлять услуги только тем женщинам, которые носят исламские хиджабы.

— Женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, нельзя предлагать услуги в перевозке, если их не сопровождает близкий член семьи, – сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что это должен быть близкий родственник мужчины.

Инструкция, распространенная в социальных сетях, появилась несколько недель спустя после того, как министерство попросило телеканалы Афганистана прекратить показ мелодрам с участием актрис.

Министерство призвало женщин-тележурналистов носить хиджаб во время съемок.

Мухаджир добавил, что для путешествий женщинам понадобится хиджаб. Министерство также попросило людей прекратить воспроизведение музыки в своих автомобилях.

После прихода к власти в августе Талибан ввел различные ограничения для женщин и девушек, несмотря на то, что они пообещали смягчить запреты по сравнению с первым приходом к власти в 1990-х годах.

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Источник: France24

Фото: Depositphotos

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