Крит всколыхнуло землетрясение: что известно

Греческое побережье всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки почувствовали жители острова Крит.

По данным Института геодинамики, изначально землетрясение магнитудой в 5,4 балла ощущалось вечером, 26 декабря. Позже произошел афтершок магнитудой 4,2.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Очаг залегал на глубине 6,3 километра.

По словам мэра острова Кассос Михалис Эротокритос, местные жители не жаловались на последствия землетрясения.

Напомним, что в конце сентября на острове Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.

В течение нескольких минут местные жители ощущали подземные толчки по всему острову.

Из-за землетрясения люди в страхе выбегали на улицу, чтобы обезопасить себя от травм.

Источник: Ekathimerini