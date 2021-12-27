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Крит всколыхнуло землетрясение: что известно

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Крит всколыхнуло землетрясение: что известно

Греческое побережье всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки почувствовали жители острова Крит.

По данным Института геодинамики, изначально землетрясение магнитудой в 5,4 балла ощущалось вечером, 26 декабря. Позже произошел афтершок магнитудой 4,2.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Очаг залегал на глубине 6,3 километра.

По словам мэра острова Кассос Михалис Эротокритос, местные жители не жаловались на последствия землетрясения.

Напомним, что в конце сентября на острове Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.

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В течение нескольких минут местные жители ощущали подземные толчки по всему острову.

Из-за землетрясения люди в страхе выбегали на улицу, чтобы обезопасить себя от травм.

Источник: Ekathimerini

Фото: Depositphotos

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