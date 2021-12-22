21 декабря в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Эпицентр подземных толчков расположен в Надвирнянском районе, к западу от города Надвирна, на глубине 4 км.

Землетрясение на Прикарпатье зафиксировали в 17:06. По классификации его относят к едва ощутимым, его магнитуда – 2,6 балла по шкале Рихтера.

Колебания могут испытывать лишь некоторые люди, находящиеся в спокойном состоянии внутри здания, особенно на верхних этажах.

В Главном центре контроля просят жителей Прикарпатья, почувствовавших землетрясение, сообщить о своих ощущениях.

С начала года в Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошло восемь землетрясений. Последний зафиксировали на прошлой неделе – 15 декабря. Тогда магнитуда по шкале Рихтера составила 2,9 балла.

9 декабря землетрясение произошло в Черниговской области. Эпицентр подземных толчков расположен в Корюковском районе. По шкале Рихтера магнитуда землетрясения составила 3,4 балла.

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Источник: Главный центр специального контроля