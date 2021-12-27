Выступал против ограничений: известный кикбоксер умер от коронавируса

В Бельгии на 42-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Фредерик Синистра.

Спортсмен скончался в городе Льеж из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Синистра провел в больнице почти месяц после того, как его госпитализировали из-за Covid-19. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Недавно врачи разрешили спортсмену продолжить лечение в домашних условиях, однако он так и не смог побороть заболевание. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Стоит отметить, что Синистра был противником вакцинации и всячески отрицал серьезность пандемии коронавируса, из-за которой пострадал весь мир.

Незадолго до госпитализации спортсмен утверждал, что легко справится с коронавирусом. Он выступал категорически против введения карантинных ограничений.

Его смерть наступила на фоне новой волны заболеваемости коронавирусом в Европе. По словам медиков, многие пациенты, которые попадают в больницы, не были вакцинированы. Медработники не справляются с наплывом инфицированных.

Фото: Instagram Фредерика Синистры