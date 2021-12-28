Лауреат Букеровской премии, новозеландская писательница Кери Хьюм скончалась в возрасте 74 лет. Награду она получила за свой роман Люди-скелеты 1984 года.

В сообщении семьи говорится, что Хьюм умерла в понедельник утром в Ваймате на Южном острове Новой Зеландии. Причину смерти они не указали.

Хьюм бросила юридический факультет, работала сборщиком табака и занималась благотворительностью. Свой роман Люди-скелеты она писала почти 20 лет.

Она неоднократно пыталась опубликовать свою книгу, но роман был отклонен несколькими издателями. В итоге согласилось это сделать малоизвестное издательство Spiral, новозеландский феминистский коллектив.

В книге Люди-скелеты Хьюм описывала коренное наследие маори и шотландцев, сплетая темы личной и культурной изоляции. Своей популярности Кери всячески избегала.

— Она никогда не хотела славы. Она всегда была автором рассказов. Речь не шла о блеске и гламуре, у нее просто были истории, которыми она могла поделиться, — отметил племянник писательницы Мэтью Салмонс.

Британская писательница, лауреат Букеровской премии Бернардина Эваристо сказала, что книга Люди-скелеты была одной из ее самых любимых.

— Люди-скелеты — одна из моих любимых книг на все времена. Победитель Букеровской премии в 1985 году, но критики отнеслись с презрением; она (Кери Хьюм — Ред.) не принадлежала к их литературному клубу. Это была чужая история, рассказанная посторонним человеком. Прощай, Кери Хьюм, ты меня вдохновляла, — написала Эваристо на своей странице в Twitter.