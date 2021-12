Лауреат Букеровской премии, новозеландская писательница Кери Хьюм скончалась в возрасте 74 лет. Награду она получила за свой роман Люди-скелеты 1984 года.

В сообщении семьи говорится, что Хьюм умерла в понедельник утром в Ваймате на Южном острове Новой Зеландии. Причину смерти они не указали.

Хьюм бросила юридический факультет, работала сборщиком табака и занималась благотворительностью. Свой роман Люди-скелеты она писала почти 20 лет.

Она неоднократно пыталась опубликовать свою книгу, но роман был отклонен несколькими издателями. В итоге согласилось это сделать малоизвестное издательство Spiral, новозеландский феминистский коллектив.

В книге Люди-скелеты Хьюм описывала коренное наследие маори и шотландцев, сплетая темы личной и культурной изоляции. Своей популярности Кери всячески избегала.

Британская писательница, лауреат Букеровской премии Бернардина Эваристо сказала, что книга Люди-скелеты была одной из ее самых любимых.

— Люди-скелеты — одна из моих любимых книг на все времена. Победитель Букеровской премии в 1985 году, но критики отнеслись с презрением; она (Кери Хьюм — Ред.) не принадлежала к их литературному клубу. Это была чужая история, рассказанная посторонним человеком. Прощай, Кери Хьюм, ты меня вдохновляла, — написала Эваристо на своей странице в Twitter.

‘The Bone People’ — one of my all-time favourite books. Booker-winner 1985 but the critics were dismissive; she didn’t belong to their literary club. It was an outsider story told by an outsider in an outsider way. So long, Keri Hulme, you inspired me. https://t.co/SZLdovE6xp pic.twitter.com/geST87pOXA

— Bernardine Evaristo (@BernardineEvari) December 28, 2021