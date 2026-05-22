Зеленский: Силы обороны атаковали НПЗ в Ярославле в 700 км от Украины
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 22 мая Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле в около 700 километрах от украинской границы.
Об этом ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Что сказал Зеленский об атаках на НПЗ России
Владимир Зеленский, комментируя украинскую атаку на НПЗ в Ярославле, отметил, что таким образом защитники “возвращают войну домой, в Россию”, что, по его мнению, вполне справедливо.
Он предупредил, что готовятся и другие проявления украинских “дальнобойных санкций и мидлстрайков” в ответ на российские удары по Украине.
По подсчетам украинского лидера, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.
– В частности, уничтоженными – почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными – по меньшей мере 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих, – уточнил Зеленский.
Он добавил, что в приграничные Сумской области ВСУ достигают определенных целей, уничтожают российский личный состав и технику окупантов в этом и других направлениях.
Президент выразил отдельную благодарность операторам дронов за меткость, а также десантникам и штурмовикам, которые обеспечивают “активные боевые действия”.
Атака дронов 22 мая: что известно
Telegram-паблик ASTRA считает, что вероятной целью ночной атаки украинских дронов стал НПЗ ПАО Славнефть-ЯНОС.
Известно, что этот НПЗ в Ярославле в среднем перерабатывает около 15 млн. тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. Он является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО НГК Славнефть, 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО НК Роснефть и ПАО Газпром.
Украинские дроны неоднократно атаковали этот завод и раньше.
Напомним, практически все ключевые нефтеперерабатывающие заводы центральной части РФ подверглись перебоям в работе после последних ударов украинских беспилотников.