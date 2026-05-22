Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 22 мая Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле в около 700 километрах от украинской границы.

Об этом ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что сказал Зеленский об атаках на НПЗ России

Сейчас смотрят

Владимир Зеленский, комментируя украинскую атаку на НПЗ в Ярославле, отметил, что таким образом защитники “возвращают войну домой, в Россию”, что, по его мнению, вполне справедливо.

Он предупредил, что готовятся и другие проявления украинских “дальнобойных санкций и мидлстрайков” в ответ на российские удары по Украине.

По подсчетам украинского лидера, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.

– В частности, уничтоженными – почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными – по меньшей мере 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих, – уточнил Зеленский.

Он добавил, что в приграничные Сумской области ВСУ достигают определенных целей, уничтожают российский личный состав и технику окупантов в этом и других направлениях.

Президент выразил отдельную благодарность операторам дронов за меткость, а также десантникам и штурмовикам, которые обеспечивают “активные боевые действия”.

Атака дронов 22 мая: что известно

Telegram-паблик ASTRA считает, что вероятной целью ночной атаки украинских дронов стал НПЗ ПАО Славнефть-ЯНОС.

Известно, что этот НПЗ в Ярославле в среднем перерабатывает около 15 млн. тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. Он является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО НГК Славнефть, 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО НК Роснефть и ПАО Газпром.

Украинские дроны неоднократно атаковали этот завод и раньше.

Напомним, практически все ключевые нефтеперерабатывающие заводы центральной части РФ подверглись перебоям в работе после последних ударов украинских беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.