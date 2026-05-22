Молодежная сборная Украины U-21 в июне проведет два контрольных матча в Словении.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Расписание матчей сборной Украины U-21

В рамках подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира Евро-2027 среди команд U-21 молодежная сборная Украины проведет два товарищеских матча.

Соперниками сине-желтых станут сверстники из Соединенных Штатов и Японии:

5 июня сборная Украины U-21 сыграет против США. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

8 июня украинская команда встретится с Японией U-21. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Оба матча подопечные Унаи Мельгосы проведут на стадионе Gorisnica в Словении.

В отборочном турнире к Евро-2027 молодежная сборная Украины выступает в группе H вместе со следующими командами: Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных по результатам квалификации – девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест.

