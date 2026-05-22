В Венгрии на нефтеперерабатывающем заводе MOL произошел взрыв. В результате погиб один человек, еще несколько людей получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Взрыв в Венгрии на заводе MOL: что известно

Как утверждает Мадяр, министр энергетики Венгрии Иштван Капитани, президент и генеральный директор MOL Жолт Эрнади направляются на место взрыва на нефтеперерабатывающем заводе.

Сейчас смотрят

По информации самой компании, во время перезапуска завода Olefin 1 на объекте MOL Petrolkémia в Тисауйвароши произошел взрыв.

Определяется, что пожар уже локализован, а эксперты будут расследовать обстоятельства взрыва.

Как утверждают иностранные издания, на месте происшествия работают несколько пожарных машин, туди направили ​​мобильную лабораторию. По словам местных жителей, там заметили вертолет спасательной службы.

Мэр Тисауйвароша Дьордь Фюлеп сказал, что сейчас нет нужды в мерах общественной защиты, а власти постоянно контактируют с руководителями службы ликвидации последствий стихийных бедствий и представителями компании MOL.

Читайте также
НПЗ в Нижегородской области частично остановил работу после атаки дронов
Атака дронів на Росію

Связанные темы:

ВзрывЗаводнефтьВенгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.