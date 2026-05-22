В Венгрии на нефтеперерабатывающем заводе MOL произошел взрыв. В результате погиб один человек, еще несколько людей получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Взрыв в Венгрии на заводе MOL: что известно

Как утверждает Мадяр, министр энергетики Венгрии Иштван Капитани, президент и генеральный директор MOL Жолт Эрнади направляются на место взрыва на нефтеперерабатывающем заводе.

Сейчас смотрят

По информации самой компании, во время перезапуска завода Olefin 1 на объекте MOL Petrolkémia в Тисауйвароши произошел взрыв.

Определяется, что пожар уже локализован, а эксперты будут расследовать обстоятельства взрыва.

Как утверждают иностранные издания, на месте происшествия работают несколько пожарных машин, туди направили ​​мобильную лабораторию. По словам местных жителей, там заметили вертолет спасательной службы.

An explosion occurred at Hungary’s MOL refinery in Tiszaújváros with one person killed and several injured, Prime Minister Peter Magyar reports. The fire is visible from surrounding areas with the cause unknown. pic.twitter.com/I6QtC4gLwX — WarTranslated (@wartranslated) May 22, 2026

Мэр Тисауйвароша Дьордь Фюлеп сказал, что сейчас нет нужды в мерах общественной защиты, а власти постоянно контактируют с руководителями службы ликвидации последствий стихийных бедствий и представителями компании MOL.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.