Усик — Верховен: полный андеркард вечера бокса
- В рамках вечера бокса в Египте запланировано десять поединков.
- Александр Усик будет защищать пояс WBC в главном бою против Рико Верховена.
- В карде выступят топ-боксеры из Европы, США, Азии и Африки.
23 мая в Египте состоится грандиозное боксерское шоу, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
В андеркарде боя Усик – Верховен запланировано девять поединков.
- Гамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия);
- Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан);
- Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрес-младший (США);
- Мизуки Хирута (Япония) — Май Солиман (Австралия);
- Даниэль Лапин (Украина) — Бенджамин Мендес Тани (Франция);
- Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США);
- Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) — Диди Импракс (Индонезия);
- Махмуд Мубарак (Египет) — Али Серункуга (Уганда);
- Омар Хикал (Египет) — Майкл Калвалья (Кения).
В бою против Рико Верховена украинец проведет защиту чемпионского пояса по версии WBC.
Также в рамках вечера бокса в Египте состоится еще несколько титульных боев. За вакантный пояс WBO во втором среднем весе встретятся Хамза Шираз и Алем Бегич.
Еще один титульный бой состоится в полусреднем весе. За пояс WBA Regular будут сражаться Джек Каттералл и Шахрам Гиясов.
Также на ринг выйдет чемпионка The Ring и WBO в легчайшем весе Мизуки Хирута, которая будет защищать пояса в бою против египтянки Май Солиман.
В бою между кубинцем Фрэнком Санчесом и американцем Ричардом Торресом-младшим определится официальный претендент на титул IBF в супертяжелом весе.
Напомним, украинец и нидерландец впервые встретились 14 апреля во время пресс-конференции. Там они сделали первые заявления относительно предстоящего противостояния.
Вторая пресс-конференция состоялась уже в Египте 21 мая, где боксеры также обменялись взглядами.