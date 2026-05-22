23 мая в Египте состоится грандиозное боксерское шоу, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

В андеркарде боя Усик – Верховен запланировано девять поединков.

Усик – Верховен: полный андеркард

Гамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия);

Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан);

Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрес-младший (США);

Мизуки Хирута (Япония) — Май Солиман (Австралия);

Даниэль Лапин (Украина) — Бенджамин Мендес Тани (Франция);

Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США);

Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) — Диди Импракс (Индонезия);

Махмуд Мубарак (Египет) — Али Серункуга (Уганда);

Омар Хикал (Египет) — Майкл Калвалья (Кения).

В бою против Рико Верховена украинец проведет защиту чемпионского пояса по версии WBC.

Также в рамках вечера бокса в Египте состоится еще несколько титульных боев. За вакантный пояс WBO во втором среднем весе встретятся Хамза Шираз и Алем Бегич.

Еще один титульный бой состоится в полусреднем весе. За пояс WBA Regular будут сражаться Джек Каттералл и Шахрам Гиясов.

Также на ринг выйдет чемпионка The Ring и WBO в легчайшем весе Мизуки Хирута, которая будет защищать пояса в бою против египтянки Май Солиман.

В бою между кубинцем Фрэнком Санчесом и американцем Ричардом Торресом-младшим определится официальный претендент на титул IBF в супертяжелом весе.

Напомним, украинец и нидерландец впервые встретились 14 апреля во время пресс-конференции. Там они сделали первые заявления относительно предстоящего противостояния.

Вторая пресс-конференция состоялась уже в Египте 21 мая, где боксеры также обменялись взглядами.

