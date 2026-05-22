РФ расширяет использование Беларуси как плацдарма: ISW о ядерных учениях
- РФ и Беларусь завершили совместные ядерные учения.
- ISW считает, что РФ может использовать Минск для будущих военных операций.
Совместные ядерные учения России и Беларуси продемонстрировали способность Кремля использовать территорию Беларуси для будущих военных операций.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения
Аналитики ISW обратили внимание на совместные российско-белорусские учения ядерных сил, которые завершились 21 мая.
В учениях принимали участие президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
По данным Минобороны РФ, российские войска доставили ядерные боеприпасы в Беларусь, а белорусские подразделения отрабатывали их получение, оснащение и перемещение для ракетных комплексов Искандер-М.
Как отмечают аналитики, во время учений Россия провела серию запусков различных типов ракет.
В частности, речь идет о:
- межконтинентальной баллистической ракете Ярс;
- гиперзвуковой ракете Циркон;
- ракете Синева с атомной подводной лодки;
- крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС;
- гиперзвуковую ракету Кинжал;
- ракеты Искандер-М.
В учениях участвовали подразделения российских Ракетных войск стратегического назначения, флота и дальней авиации.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что учения с использованием российского ядерного оружия на территории Беларуси демонстрируют фактическое поглощение Минска Кремлем.
В ISW напомнили, что ранее Конституция Беларуси определяла страну как безъядерное государство.
Однако в 2022 году режим Лукашенко изменил Конституцию и отказался от нейтрального и безъядерного статуса государства.
По мнению экспертов, это стало следствием политического давления Кремля и роста российского влияния на решение Минска.
В ISW считают, что такие учения свидетельствуют о расширении возможностей РФ использовать Беларусь как военный плацдарм.
Кроме того, Путин уже заявил о планах провести в 2027 году новые совместные учения «Щит Союза».
Аналитики предполагают, что они могут впервые включать ядерный компонент.
Накануне Минобороны РФ заявило о якобы доставке ядерных боеприпасов в Беларусь в рамках совместных учений ядерных сил.
В российском ведомстве утверждают, что боеприпасы доставили в полевые пункты хранения в районе расположения ракетной бригады в Беларуси.
В то же время официального подтверждения, что речь идет именно о реальных ядерных боезарядах, а не учебных макетах или компонентах, пока нет.