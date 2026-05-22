Совместные ядерные учения России и Беларуси продемонстрировали способность Кремля использовать территорию Беларуси для будущих военных операций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения

Аналитики ISW обратили внимание на совместные российско-белорусские учения ядерных сил, которые завершились 21 мая.

В учениях принимали участие президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По данным Минобороны РФ, российские войска доставили ядерные боеприпасы в Беларусь, а белорусские подразделения отрабатывали их получение, оснащение и перемещение для ракетных комплексов Искандер-М.

Как отмечают аналитики, во время учений Россия провела серию запусков различных типов ракет.

В частности, речь идет о:

межконтинентальной баллистической ракете Ярс;

гиперзвуковой ракете Циркон;

ракете Синева с атомной подводной лодки;

крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС;

гиперзвуковую ракету Кинжал;

ракеты Искандер-М.

В учениях участвовали подразделения российских Ракетных войск стратегического назначения, флота и дальней авиации.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что учения с использованием российского ядерного оружия на территории Беларуси демонстрируют фактическое поглощение Минска Кремлем.

В ISW напомнили, что ранее Конституция Беларуси определяла страну как безъядерное государство.

Однако в 2022 году режим Лукашенко изменил Конституцию и отказался от нейтрального и безъядерного статуса государства.

По мнению экспертов, это стало следствием политического давления Кремля и роста российского влияния на решение Минска.

В ISW считают, что такие учения свидетельствуют о расширении возможностей РФ использовать Беларусь как военный плацдарм.

Кроме того, Путин уже заявил о планах провести в 2027 году новые совместные учения «Щит Союза».

Аналитики предполагают, что они могут впервые включать ядерный компонент.

Накануне Минобороны РФ заявило о якобы доставке ядерных боеприпасов в Беларусь в рамках совместных учений ядерных сил.

В российском ведомстве утверждают, что боеприпасы доставили в полевые пункты хранения в районе расположения ракетной бригады в Беларуси.

В то же время официального подтверждения, что речь идет именно о реальных ядерных боезарядах, а не учебных макетах или компонентах, пока нет.

