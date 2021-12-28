Президент Польши Анджей Дуда очень поддерживает Украину, когда это касается сохранения ее территориальной целостности, а также демократического устройства. Об этом в эфире Третьего канала Польского радио заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

По его словам, Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе от польских служб и союзников Польши.

– Сейчас мы не исключаем любого варианта. Ситуация – серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Накануне праздников президент встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное. Президент очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве, — сказал Шрот.

По итогам встречи с лидерами Украины, Польши и Литвы в рамках саммита Люблинского треугольника президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины является фундаментальным вопросом, в котором не может быть никаких уступок в пользу России.

Он напомнил, что РФ также оккупировала Крым, чем нарушила международное законодательство, и фактически силовыми методами попыталась изменить границы Европы.