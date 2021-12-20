Безопасность Украины является фундаментальным вопросом, в котором не может быть никаких уступок в пользу России.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Украины и Литвы в рамках саммита Люблинского треугольника.

– Я абсолютно против любой политики уступок по отношению к России. Именно Россия должна оставить действия, которые она совершала в 2008 году – нападение на Грузию, в 2014 году – на Украину. Сейчас Россия оккупирует часть грузинской территории, украинских Донецкой и Луганской областей, – отметил польский лидер.

Он напомнил, что РФ также оккупировала Крым, чем нарушила международное законодательство и фактически силовыми методами попыталась изменить границы Европы.